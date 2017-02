Crytek: Mehrere Entlassungen im Entwicklerstudio in Frankfurt

Nachdem das Unternehmen Crytek bereits im vergangenen Dezember mehrere Entwicklerstudios schließen musste, gibt es nun weitere schlechte Nachrichten. Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, musste sich Crytek im deutschen Hauptquartier in Frankfurt von insgesamt 15 Mitarbeitern trennen. Die Entlassungen sind die Folge der neuen Business-Strategie des Entwicklers, die Ende des Jahres offiziell verkündet wurde. Crytek möchte sich in Zukunft wieder auf alte Stärken konzentrieren und neue Multi-Plattform-Spiele entwickeln sowie weitere Ressourcen in die hauseigene Cryengine stecken.

Die entlassenen Mitarbeiter stammen aus dem Team, das sich um den Support für den Free-2-Play-Shooter Warface gekümmert hat. Publisher des Titel ist mittlerweile my.com. Während die meisten Mitarbeiter andere Projekten zugeteilt wurden, mussten dennoch 15 Angestellte das Frankfurter Entwicklerstudio verlassen. In einem Statement bedankte sich Crytek-Mitgründer und Managing Director, Avni Yerli, für den Einsatz der ehemaligen Mitarbeiter: "Wir sind extrem dankbar für die harte Arbeit und die Hingabe jeder einzelnen Person hier bei Crytek. Die Team-Mitglieder, die wir nun verabschieden müssen, werden die Unterstützung von uns erhalten, die sie verdient haben." Weitere Meldungen zu Crytek findet Ihr auf unserer Themenseite.