Bereits 2014 war Crytek in aller Munde. Die deutsche Spieleschmiede mit Hauptsitz in Frankfurt am Main stand damals kurz vor der Pleite, wir berichteten ausfürhlich darüber. Nach zahlreichen Gerüchten um die Insolvenz des Unternehmens, das vor allem durch seine erfolgreiche Crysis-Reihe oder das erste Far Cry (2004) bekannt geworden ist, gab es dann später im selben Jahr eine offizielle Stellungnahme zu den Finanzproblemen. Die Krise galt als überwunden. Nun, etwas mehr als zwei Jahre später, scheint sich Crytek erneut mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen zu müssen.

Wie Polygon berichtet, beschweren sich in jüngster Zeit Mitarbeiter von Crytek in sozialen Median und in Internetforen darüber, dass sie nicht für ihre Dienste bezahlt werden. Einige behaupten dabei, mehr als einen Monat keine Lohnabrechnung gesehen und keine finanzielle Gegenleistung für ihre Arbeit erhalten zu haben. So schreibt ein vermeintlicher Mitarbeiter des Studios in Deutschland auf reddit, dass er bei dieser Sache nicht mehr weiß, an wen er sich wenden soll. Solche Sachen passierten angeblich schon in Vergangenheit, aber nicht für so eine lange Zeit. "Das letzte Mal, als so etwas passierte, sagten sie uns, es wird das letzte Mal sein und nun passiert es erneut. Viele meiner Kollegen haben ihr Heimatland verlassen, um hier zu arbeiten und können es sich nun nicht einmal mehr leisten zurückzukehren, weil die Löhne nicht gezahlt werden", schreibt Innes McKendrick bei reddit.



Die Leute seien alle verängstigt und wollen nicht darüber reden, weil allen gesagt wird, dass man die Situation nicht verstehen müsste - man sähe ja nicht das ganze Bild. Die Löhne sollen bald kommen, wurde angeblich behauptet. "Die Brüder [Anm. d. Red.: gemeint sind die beiden Gründer des Studios, die Brüder Yerli] hatten ein Meeting vor einigen Monaten und versicherten jedem, dass das Problem nun gefunden und behoben wurde - es sollte keine Schwierigkeiten mehr geben." Das sei aber nicht der Fall. "Die Leute arbeiten immer noch ohne Bezahlung. Das ist nicht nur hier in Deutschland der Fall, das passiert un allen unseren Büros, soweit ich das beurteilen kann", schreibt der angeblich Crytek-Mitarbeiter weiter. Die obere Ebene des Management verweigert sich angeblich mit den Mitarbeitern zu reden und die Manager hätten keine Antworten. So dramatisch wird die Situation bei Crytek beschrieben.

Eine offizielle Stellungnahme von Crytek steht bis dato noch aus. Sollte die Situation in Wahrheit wirklich so kritisch sein, wie berichtet wird, kann man davon ausgehen, dass sich das Unternehmen früher oder später dazu äußern muss und wird. Mehr interessante News und wissenswerte Infos zu Crytek findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Polygon