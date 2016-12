Crytek: Ex-Angestellter sammelt Geld für Klage via Crowdfunding

Das deutsche Vorzeigestudio Crytek (Far Cry, Crysis) befindet sich angeblich mal wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Einige Angestellte behaupten, teils monatelang auf fällige Gehaltszahlungen zu warten. Bewiesen sind die Vorwürfe bislang nicht. Ein offizielles Statement von Crytek hierzu existiert ebenfalls nicht. Es handelt sich also um nicht mehr als ein Gerücht. Neues Öl ins Feuer gießt jetzt Ludvig Lindqvist, von März 2015 bis Dezember 2016 als VFX Artist bei Crytek unter Vertrag. Er beendete sein Arbeitsverhältnis Anfang des Monats, nachdem er angeblich mehr als zwei Monate lang nicht bezahlt wurde mit sofortiger Wirkung.

Lindquist hat, unmittelbar nach seiner Kündigung, bei der Plattform GoFundMe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mit der gewünschten Zielsumme von 20.000 Euro will er einen Anwalt engagieren und rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Crytek einleiten. Aufgrund nach wie vor ausstehender Gehälter sei er nicht in der Lage, die anfallenden Kosten selbst zu tragen. Als Beweis für die fehlenden Zahlungen veröffentlichte Lindqvist einen Screenshot seiner letzten und dem Bild nach zu urteilen deutlich verspäteten Gehaltsbuchungen. Besonders erfolgreich verläuft Lindquists Kampagne bisher allerdings nicht. Bei Entstehung dieser Meldung hatten lediglich drei Backer gerade einmal 30 Euro zugesagt.

Quelle: GoFundMe