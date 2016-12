Crytek: Deutscher Entwickler zahlt offene Gehälter nach

Der deutsche Vorzeige-Entwickler Crytek - vor allem bekannt durch Far Cry (2004) und die Crysis-Serie - machte in jüngster Zeit erneut durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Wie wir berichteten, kämpft Crytek anscheinend nach der Krise in 2014 aktuell erneut mit finanziellen Problemen und Mitarbeiter berichteten im Internet über offenstehende Lohnzahlungen. In Folge dessen wurde von einem Ex-Mitarbeiter sogar eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die das Ziel hatte, den Entwickler zu verklagen.

Dieser Spuk scheint jedoch nun ein jähes Ende gefunden zu haben, denn die Kampagne wurde mittlerweile vorzeitig eingestellt und auch erste Meldungen zur Besserung der Lage machen langsam die Runde. Kotaku berichtet, dass die Zahlungen an die Mitarbeiter in der kommenden Woche erfolgen sollen. Diese Information stammt angeblich direkt aus der Firmenzentrale in Frankfurt und von einem Mitarbeiter des Entwicklers. Allerdings soll es sich dabei vorläufig um die offenen November-Zahlungen handeln - zuvor berichtet wurde aber von offenen finanziellen Gegenleistungen für den Zeitraum bis hin zu sechs Monaten. Was mit den eventuell noch zu zahlenden Gehältern für die restliche Zeit ist, gelangt momentan noch nicht an die Öffentlichkeit.

