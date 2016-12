Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: ​Alle Infos zur HD-Neuauflage der Klassiker

Auf der diesjährigen Playstation Experience ließen Sony und Naughty Dog die Bombe platzen und kündigten eine Neuauflage der ersten drei Teile von Crash Bandicoot auf der PS4 an. Der bekannte Beuteldachs ist für Sony so etwas wie Super Mario für Nintendo und damit das Aushängeschild der Konsole, wenn es um Jump and Run-Spiele geht. Seine Rückkehr auf die aktuellen Sony-Konsolen PS4 und PS4 Pro feiert Crash in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, die Crash Bandicoot (1996), Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997) sowie Crash Bandicoot 3: Warped (1998) in aufpolierter HD-Grafik beinhaltet. Die HD-Remaster-Sammlung soll 2017 erscheinen - ein konkretes Datum für den Release gibt es bis dato aber noch nicht.

Dafür hat Sony im offiziellen PlayStation.Blog eine Menge interessanter Informationen zum HD-Remaster veröffentlicht. Zunächst reden die Verantwortlichen dort darüber, dass es sich bei der Neuauflage um kein Remaster handelt, da es "sozusagen unmöglich ist, ein traditionelles Remaster der originalen Naughty Dog-Spiele zu machen". Auch ein Remake im klassischen Sinn sei die HD-Sammlung nicht, da die geliebten Originalspiele nicht neu erfunden wurden. Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wird daher als ein "Remaster Plus" angesehen.

Folgendes erwartet uns laut PlayStation.Blog mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy:

• Neu entwickelte Level, basierend auf der ursprünglichen Geometrie

• Nach ursprünglichen Designs neu entwickelte Charaktere

• Neu produzierte Zwischensequenzen

• Neue Funktionen, wie ein vereinheitlichtes Speicherpunkt- und Speicher-System, ein vereinheitlichtest Menü-System und Time Trials in allen drei Spielen

Einige Screenshots aus dem Remaster Plus wurden ebenso veröffentlicht, genau so wie ein Teaser-Video, das auf der PSX 2016 gezeigt wurde. Beide Medien könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Nun zu euch: Wie groß ist eure Begeisterung über das HD-Remake, respektive Remaster Plus, von Crash Bandicoot? Kennt ihr das Sony-Maskottchen überhaupt, oder ist es für euch ein unbekanntes Relikt aus grauer Vorzeit? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst es und und die Community wissen!

Quelle: PlayStation.Blog