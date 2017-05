Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Grafikvergleich zeigt Level im Original und im Remaster

Nicht nur Fans von Crash Bandicoot freuen sich schon auf den Release der Remaster-Version Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und sind gespannt darauf, wie sich die Grafik verändert hat.

In einem neuen Video zeigen euch die Entwickler ein Level aus Crash 2 und stellen dieses 1:1 der neuen Version gegenüber. Gut zu erkennen ist, dass der Levelaufbau und die Ereignisse gleich sind, das Level in der Remaster-Fassung grafisch aber deutlich detailliert aussieht. Der Bär, welcher Crash verfolgt, sieht nicht mehr so kantig aus und hat auch ein Fell anstatt nur eine Felltextur. Generell wirkt alles runder und nicht so eckig. Die Beleuchtungseffekte machen ebenfalls einen deutlich besseren Eindruck.

Die Entwickler beim Studio Vicarious Visions bezeichnen die neue Version auch als ein "Remaster Plus", eben weil so viel an der Grafik verbessert wurde. Erscheinen wird Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für Playstation 4 am 30. Juni. Dann könnt ihr euch selbst von der überarbeiteten Version überzeugen.

Quelle: DualShockers