Crackdown 3: Release-Termin & neues Gameplay von der E3 2017

In der vergangenen Nacht hat Microsoft auf der hauseigenen Pressekonferenz im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles einen neuen Trailer zum kommenden Action-Spiel Crackdown 3 präsentiert. Das Video zeigt unter anderem einige weitere Gameplay-Szenen und das offizielle Releasedatum des Titels. Demnach wird Crackdown 3 ab dem 07. November 2017 - zeitgleich mit dem Launch der Xbox One X - für PC und Xbox One erhältlich sein.

Der veröffentlichte Trailer startet zunächst mit Schauspieler Terry Crews (The Expendables), der die Zuschauer mit einigen Worten ordentlich anheizt. Ob Crews auch im Spiel als Charakter zu sehen sein wird, wurde bislang noch nicht verraten. Aktuell arbeitet das Team von Sumo Digital an der Kampagne von Crackdown 3. Auf der leistungsstarken Xbox One X wird das Spiel in nativer 4K-Auflösung laufen und HDR-Support bieten. Ursprünglich war der Release des Action-Titels bereits für 2016 vorgesehen, doch verschiedene Gründe sorgten am Ende für eine Verschiebung. Weitere Meldungen und Videos zu Crackdown 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot