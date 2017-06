Es ist nun schon wieder zwei Jahre her, dass Crackdown 3 auf der Gamescom 2015 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das Open-World-Actionspiel von Microsoft sollte einstmals mit "der Power der Cloud" nie gesehene Zerstörungseffekte bieten. Was ist auf der E3 2017 davon übrig geblieben? Das klären wir in der Crackdown 3-Preview vor dem Release am 7. November 2017.

Die Hands-on-Demo bot zehn Minuten Gameplay in einer futuristischen Stadt, die wir zu Fuß, im Auto oder mit dem Jetpack frei bereisen dürfen. Als genetisch modifizierter Supersoldat sollen wir mit dem organisierten Verbrechen aufräumen. Dazu knallen wir Bösewichter ab, zerstören Säuretanks und gegnerische Panzerwagen oder befreien Zivilisten. Durch diese Aktionen verliert in der dazugehörigen Region einer von mehreren Unterbossen nach und nach die Kontrolle, angezeigt durch eine Prozentangabe. Ziel ist es, diese auf Null zu senken, allerdings werden die Gangster immer verzweifelter, je mehr ihnen der Bezirk aus den Händen zu gleiten droht. Das bedeutet Verstärkung mit mehr und besser bewaffneten Widersachern.

Von der Crackdown 3-Story war auf der E3 nichts zu sehen, die Erzählung wird wenn überhaupt aber nur ein Feigenblatt vor der Daueraction sein, die ihr aus der Third-Person-Perspektive erlebt. Dabei wirkt das Spiel technisch wie spielerisch leicht angestaubt; wer Saints Row 4 kennt, wird im Vergleich bei Crackdown 3 kaum bahnbrechend Neues entdecken. Tatsächlich hat die gespielte Xbox-One-X-Version sogar noch mit so einigen Problemen zu kämpfen, unter anderem beim Streaming der Open World. Gerade wenn wir mit einem schnellen Auto durch die Straßen der Stadt fuhren, kam es zuweilen zu merklichen Rucklern. Außerdem benötigte die gezeigte Alpha-Version noch seine sehr lange Ladezeit beim Spielstart.

Crackdown 3 gespielt: Sinnlos in der Open World, Saints Row-Style (2) Quelle: Microsoft Dafür, dass Crackdown 3 vor allem von seiner schnellen Action mit Explosionen am laufenden Band lebt, sieht der Titel fünf Monate vor dem Release nicht sonderlich spektakulär aus. Auch die angepriesenen Zerstörungsfeatures haben uns nicht im Ansatz begeistert, außer ein paar kaputt geschossenen Deckungsmöglichkeiten hat Crackdown 3 in dieser Beziehung kaum etwas zu bieten. Der PvP-Modus soll hier angeblich weitaus beeindruckendere Szenen inszenieren, laut Microsoft wegen der "Power der Cloud". Immerhin: Im Solomodus gefällt uns schon mal die Mobilität der wahlweise männlichen oder weiblichen Hauptfigur. Das Jetpack erlaubt Doppelsprünge und Sturzangriffe mit Flächenschaden, zudem kann der Avatar an allen Häuserfassaden und anderen Oberflächen hochklettern.

Crackdown 3 gespielt: Sinnlos in der Open World, Saints Row-Style (9) Quelle: Microsoft Die Agilität des Spielcharakters könnt ihr noch verbessern, indem ihr grüne Orbs einsammelt, die an besonders hohen oder schwer zugänglichen Orten versteckt sind. Das gehört bei Crackdown 3 zum Upgrade-System dazu: Wer schneller und besser klettern will, muss diese Fähigkeit regelmäßig nutzen. Dasselbe gilt für die vier anderen Talente Nahkampf, Schusswaffen, Auto fahren und Sprengstoff. Wer Feinde mit dem Raketenwerfer umlegt, sammelt bei deren Ableben automatisch Orbs ein, die Erfahrungspunkte für den Sprengstoff-Skill gewähren. Nach einem Level-up in dieser Kategorie verursachen Explosionen ein paar Prozentpünktchen mehr Schaden und haben eine geringfügig größere Reichweite.

Die Kürze der Crackdown 3-Demo und das Fehlen des Mehrspielermodus lassen auf der E3 noch kein abschließendes Fazit zu. Bisher wirkt das Actionspiel aber lediglich wie ein weiterer solider Vertreter des Open-World-Genres ohne große Besonderheiten und befindet sich in etwa auf einem Level mit Volitions Agents of Mayhem. Einen würdigen Saints Row-Ersatz scheint aber keines der beiden Spiele darzustellen.

Crackdown 3 erscheint Windows-10-exklusiv für den PC und die Xbox One (X). Als Releasetermin hat Microsoft den 7. November 2017 festgezurrt.