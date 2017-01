Zur Gründung der Professional eSports Association (kurz: PEA) im September 2016 gab die Organisation bekannt, dass sie "den Spielern beispiellose Vorteile bringt" und einiges für die Zukunft des eSport geplant hat. Allerdings wurde nun der Start der ersten Saison in Counter-Strike: Global Offensive vorerst auf Eis gelegt. Aus einem öffentlichen Beschwerdebrief von Scott "SirScoots" Smith - geschrieben im Namen von fünf der insgesamt sieben Gründungsteams der PEA - geht hervor, dass die Verpflichtungen der Teams gegenüber der Organisation in den bereits unterschriebenen Verträgen falsch dargestellt wurden.

Demnach hatten ursprünglich die einzelnen Teams die Möglichkeit neben der PEA in weiteren CS:GO-Ligen (unter anderem die ESL Pro League) anzutreten. Im vergangenen Monat gaben die Besitzer der PEA nun jedoch bekannt, dass sie das Recht haben den Spielern zu untersagen, in anderen rivalisierenden Ligen gegeneinander zu spielen. Daraufhin schlossen sich die Spieler der eSport-Teams Cloud 9, Counter Logic Gaming, Immortals, Team Liquid, Team SoloMid und NRG eSports zusammen und treten nun ausschließlich in der ESL Pro League statt der PEA an. Damit blieb das Team compLexity Gaming als einziges in der neuen Liga zurück. Gegenüber Polygon bestätigte Jason Katz (Vorsitzender der PEA), dass die Pläne für die kommende Liga nun vorerst vom Tisch sind.

Quelle: Polygon