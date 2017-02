So langsam aber sicher nähert sich die beliebte E-Sport-Disziplin Counter-Strike ihrem zwanzigjährigen Jubiläum - doch auch mit Counter-Strike: Global Offensive konnte der Kampf gegen Cheater im Spiel nicht vollends gewonnen werden. Dies könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Wie Valve auf Reddit erklärt hat, gestaltet sich die Programmierung einer automatisierten Cheat-Erkennung äußerst schwierig: "Jede fest eingebaute Erkennung von 'spin-botting' führt zu einem Wettrüsten mit Cheat-Entwicklern", so Valve. Das Problem werde immer zurückkehren, sobald die Entwickler hinter den Schummelprogrammen das Anti-Cheat-System durchschauen.

Das ist der Grund, warum der Steam-Betreiber eine neue Cheat-Abwehr an den Start bringen möchte. Eine künstliche Intelligenz soll nämlich künftig zwischen sehr guten Spielern und Cheatern unterscheiden können, und dabei eigenständig dazulernen. Valve erklärt allerdings, warum das nicht ganz einfach ist: "Der Prozess von Analyse, Training und Klassifizierung von Spielerdaten geht mit hohen Hardware-Anforderungen einher", so der Entwickler. Da alle stattfindenden Partien aus Sicht aller zehn Spieler beobachtet werden müssten - und das sind laut Valve über eine Million Matches am Tag - müsse der Entwickler ein ganzes Datenzentrum mit Tausenden Prozessoren installieren.

"Die gute Nachricht ist, dass wir bereits mit der Arbeit begonnen haben", so Valve. Eine frühe Version des Systems sei bereits in Betrieb genommen worden, und beobachte laufende Counter-Strike-Partien - offenbar mit Erfolg. Mit der Zeit soll das System weiter ausgebaut werden, damit es Schummlern zuverlässig den Garaus machen kann. Wie erfolgreich sich das gestaltet, erfahrt ihr auch in Zukunft über unsere umfangreiche Themenseite zu Counter-Strike: Global Offensive.

Quelle: Reddit via Kotaku