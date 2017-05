Die russische Cosplayerin Captain Irachka ist dafür bekannt, ihre Cosplays hochprofessionell in Szene zu setzen. Für ihr Lara Croft-Outfit wollte sie ein ganz besonderes Shooting und setzte sich mit der Fotografin Irina Pirogova in Kontakt. Pirogova ist besonders bekannt für ihre Fotos von Models, die zusammen mit den unterschiedlichsten Tieren posen. So finden sich auf ihrem Instagram-Account Bilder mit Wölfen, Füchsen und seit neuestem auch mit einem Bär namens Stepan. Denn mit diesem ließ sich die Cosplayerin Irachka in ihrem Lara Croft-Outfit nun ablichten.





Der 136-Kilo-Koloss Stepan selbst ist solche Fotoshootings schon gewohnt. Er lebt bei seinen zwei menschlichen Adoptiveltern und wurde schon mit den unterschiedlichsten Models fotografiert. Darüber hinaus hatte er mehrere Auftritte in Filmen. Bisher ging immer alles gut, seine Adoptiveltern schwören darauf, dass der 23-Jährige ein sehr soziales und sanftmütiges Wesen sei und Menschen liebe. Wie man auch zu dem Thema stehen mag - herausgekommen sind einige großartige Fotos, die glatt als Werbung für den neuen Teil der Tomb Raider-Reihe durchgehen könnten.

Quelle: Captain Irachka, Irina Pirogova