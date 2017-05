Constructor: Remake des Aufbauklassikers released - Demo verfügbar

Das Aufbauspiel Constructor ist da! Ab sofort könnt ihr das Remake des Klassiker auf PC über Steam, auf der Xbox One und auf der PS4 spielen.

Als Immobilienmagnat, der eine funktionierende und erfolgreiche Stadt aufbauen möchte, ist es nicht nur eure Aufgabe, schnellstmöglichst Häuser und Unternehmen zu erbauen. Ihr bekommt es immer wieder mit den sogenannten "Unerwünschten" zu tun. Dabei handelt es sich um eine Truppe Übeltäter, welche eure Konkurrenten nutzen, um eure Arbeiten zu sabotieren. Allerdings ist es möglich, dass auch ihr auf die Unerwünschten zurückgreift und diese gegen die Konkurrenz einsetzt.

"Die Veröffentlichung von Constructor stellt für die Neuauflage dieses Klassikers den Beginn einer beeindruckenden Reise dar", meint John Twiddy, Head of Development für Constructor. "Wir fühlen uns wirklich geehrt, dass Fans von Constructor uns während der Entwicklung des Titels mit so viel Begeisterung unterstützt haben und sind überzeugt davon, dass es eine Spielerfahrung wird, die dem Namen Constructor gerecht wird. Was DLCs und Multiplayer-Modi betrifft, so wird künftig noch vieles dazu kommen. Wir freuen uns, das Spiel dem eifrig wartenden Publikum jetzt zur Verfügung stellen zu können."

Möchtet ihr vor dem Kauf ausprobieren, ob euch das Aufbauspiel Constructor zusagt, dann ladet euch jetzt die Demo über Steam oder das Playstation Network sowie Xbox Live herunter und spielt das etwa 40-minütige Tutorial sowie die ersten 12 Minuten des Einzelspielermodus. Später im Sommer erscheint außerdem eine Version des Spiels für Nintendo Switch.

Quelle: Pressemeldung