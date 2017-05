Constructor: Demo-Version ab sofort über Steam erhältlich

In diesem Monat veröffentlicht das Entwicklerteam von System 3 ein HD-Remake der ursprünglich 1997 erschienenen Aufbausimulation Constructor für PC, Xbox One und PlayStation 4. Im Sommer folgt dann noch die Umsetzung für Nintendo Switch. Wie das Studio nun bekannt gegeben hat, können interessierte Spieler ab sofort eine Demo über Steam herunterladen. Für PS4-Besitzer wird ebenfalls eine Test-Version in wenigen Tagen zur Verfügung stehen.

Lesetipp: Das Constructor-Remake in der Vorschau

Die Demo-Fassung bietet unter anderem das vollständige Tutorial, mit dem Spieler die Grundlagen der Aufbausimulation lernen können. Knapp 40 Minuten wird die Einführung in Constructor in Anspruch nehmen. Danach kann der Einzelspieler-Modus für insgesamt zwölf Minuten ausprobiert werden. Anschließend wird das Erbaute jedoch wieder entfernt. Allerdings dürfen Spieler diese zwölf Minuten nach Wunsch wiederholen und andere Dinge ausprobieren.

John Twiddy, Head of Development, zur Demo-Version: "Wir freuen uns, Spielern endlich die Gelegenheit geben zu können, den Titel auszuprobieren und hoffen, dass sie diesen Ausflug in die Welt von Constructor genießen. Wer das Original mochte, wird nostalgisch in den Erinnerungen zu einer der weltweit beliebtesten Aufbausimulationen schwelgen. Das Spiel ist außerdem ein fantastischer Einstieg für neue Fans und wir freuen uns auf die Veröffentlichung der Vollversion in den nächsten Wochen." Weitere Meldungen zu Constructor findet Ihr auf unserer Themenseite.