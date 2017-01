Conan Exiles: "Herrschen in der Welt von Conan"-Trailer

21.01.2017 um 19:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuen "Herrschen in der Welt von Conan"-Trailer zu Conan Exiles ansehen. Der knapp vier Minuten lange Video zeigt gewaltige Schlachtszenen aus Funcoms Open-World-Survival-Spiel. PC-User können diese schon in wenigen Tagen selbst am Bildschirm erleben. Conan Exiles startet am 31. Januar in die Early-Access-Phase bei Steam.

