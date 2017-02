Conan Exiles: Early-Access-Trailer zeigt brutale Spielwelt

05.02.2017 um 16:15 Uhr Seit dem 31.10. ist das Survival-MMO Conan Exiles von Funcom ist Steam Early Access, was mit einem Trailer gefeiert wird. Dieser zeigt nicht nur finstere Monster, sondern auch die Brutalität der Spielwelt. Laut Anbieter ist Conan Exiles "ein Open-World-Survival-Spiel in der gnadenlosen Welt von Conan dem Barbaren". Man soll "in einer feindseligen Welt überleben, sein Königreich aufbauen und im Einzelspieler- oder Multiplayer-Modus über seine Feinde herrschen".

