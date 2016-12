Conan Exiles - Video: Basenbau, Sandsturm und Götter im Survival-Trailer

10.12.2016 um 14:15 Uhr Im neuesten Trailer zu Funcoms Survival-RPG Conan Exiles stellen die Macher das Survival-Gameplay vor. Mit dabei: Häuserbau und das Beschwören von Götter-Avataren. Spieler-Charaktere sollen in Conan Exiles Genre-typisch fast ohne Eigentum starten und müssen sich erst einmal durch Farming und Crafting nach oben arbeiten. Das Video gibt auch bereits einen "kleinen" Ausblick darauf, was die Spieler im Endgame erwartet. Conan Exiles startet Anfang 2017 in die Early Access-Phase.

