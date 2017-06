Conan Exiles: Termin für Xbox One bekannt, Erweiterung angekündigt

Wer eine Xbox One besitzt und schon sehnsüchtig darauf wartet, das Online-Survivalspiel Conan Exiles zu spielen, der darf aufatmen. Denn Funcom gab nun den Starttermin bekannt.

Die Early Access Fassung wird im Rahmen des Xbox One Game Preview Programms am 16. August starten. Dann könnt ihr auch auf der Konsole die unerbittliche und brutale Welt des Barbaren erkunden. Diese wird sogar erweitert, denn am selben Tag erscheint eine kostenlose Erweiterung - sowohl für PC als auch für Xbox One.

Diese Erweiterung führt euch in ein verschneites Hochland, welches die bisherige Spielwelt um etwa 50 Prozent erweitert. Dort trefft ihr neue Gegner, erlebt neue Abenteuer und stellt euch neuen Herausforderungen. Funcom freut sich schon darauf, die Spieler in diese neue Region zu lassen, die allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Mehr Details zur Erweiterung folgen im Lauf dieses Sommers.

Außerdem erscheint später in diesem Jahr ein Update für die Xbox One X, mit welcher ihr die Welt von Conan Exiles auch in 4K-Pracht erleben dürft.

