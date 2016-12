Conan Exiles: Entwickler führen 40 Minuten durch das Survial-RPG

Interessiert ihr euch für das RPG Conan Exiles und würdet gerne wissen, wie sich der Beginn des Survialspiels anfühlt, dann schaut euch die Aufzeichnung eines rund 40-minütigen Live-Streams an.

In diesem starten die Entwickler bei Funcom von Anfang an, mit der Erschaffung eines Helden. Ihr seht genau, welche Einstellungen ihr vornehmen könnt, um euren individuellen Spielcharakter zu erschaffen. Dieser startet danach in der Spielwelt und muss versuchen zu überleben. Denn es hausen gefährliche Kreaturen in der Wildnis. Deswegen baut sich der Held erst einmal eine Waffe, um sich gegen die Feinde zur Wehr setzen zu können. Ihr bekommt also auch einen ersten, kleinen Einblick in das Crafting-System und seht überdies, wie sich der Held mit seiner selbst gebauten Waffe gegen Monster wehrt.

Conan Exiles startet am 31. Januar 2017 auf dem PC in die Early-Access-Phase. Die Xbox-One-Version folgt etwas später. Auf PS4 wird es keine Early Access geben. Übrigens erklärten die Entwickler, dass es sich bei Conan Exiles nicht um ein MMORPG handelt, dafür gibt es nämlich nach wie vor Age of Conan. Zwar ist es möglich, auf den Servern auch mit und gegen andere Spieler zu spielen, doch es werden keine großen Spielerzahlen wie bei einem MMO unterstützt. Außerdem ist es möglich, Conan Exiles auch als Single-Player-RPG zu erleben.

