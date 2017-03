Conan Exiles: ​Macht euch eine Kette aus abgetrennten Penissen

Die im Wind wehenden Penisse des sehr erfolgreichen Survial-RPGs Conan Exiles haben für einige Diskussionen gesorgt. Wie Funcoms Joe Bylos in einem Interview verriet, hatte man selbst im Unternehmen nicht mit einem solchen Aufsehen gerechnet. Eigentlich glaubte das Team, dass die Spieler fünf Minuten darüber lachen würden und die Sache damit erledigt wäre.

Speziell auch für Twitch bauten die Entwickler die Möglichkeit ein, die Figuren im Spiel nicht nackt zu zeigen, doch gerade über die Streamingplattform würden die Spieler besonders gerne nackt herumlaufen und sich einen Spaß daraus machen. Darauf angesprochen, ob der Penis einer Figur eine sogenannte "Hitbox" bekommt, also Ziel für eine Attacke werden kann, merkte Joe Bylos an, dass die männlichen Geschlechtsteile momentan vom System als Kleidung behandelt werden würden. Doch eine Hitbox ist wohl angedacht, nur noch nicht eingebaut. Das lässt den Schluss zu, dass ihr in Zukunft Spielfiguren den Penis abhacken könnt.

Dieses Feature wird allerdings in einer anderen Form sowieso in Zukunft integriert. Denn ihr werdet von besiegten Gegnern Körperteile als Trophäen sammeln können. Darunter Hände, Füße, Ohren oder eben auch einen Penis (natürlich nur bei männlichen Gegnern). Allerdings wird es nicht immer möglich sein, das Geschlechtsteil zu "ernten". Joe Bylos möchte, dass ihr mit diesen Trophäen auch etwas anfangen könnt, um euch beispielsweise eine Kette aus Penissen für euren Helden zu erschaffen. Außerdem erklärte er, dass Frauen sehr positiv auf das Penis-Feature in Conan Exiles reagiert hätten. Für sie wäre es einfach längst überfällig gewesen, endlich auch mal komplett nackte, männliche Spielfiguren zu Gesicht zu bekommen. Männer fanden es größtenteils urkomisch.

Quelle: PC Gamer