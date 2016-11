Conan Exiles: Termin der Early-Access-Version, Release auf Xbox One - Brandneuer Gameplay-Trailer

Neuigkeiten zu Conan Exiles: Funcom gibt den konkreten Release-Termin zur Early-Access-Version des Open-World-Survivalspiels bekannt. PC-Spieler dürfen demnach am 31. Januar 2017 ins Abenteuer starten. Ende Juni hatte Funcom den Release der Vorabversion von September auf Anfang des kommenden Jahres verschoben. Kurz nach dem Early-Access-Release auf PC soll Conan Exiles auch für Xbox One erscheinen. Einen konkreten Termin teilt Funcom nicht mit. Die Veröffentlichung des Survival-Abenteuers ist zunächst über das Xbox One Game Preview-Programm geplant - eine Plattform, auf der Entwickler Vorabversionen ihrer Spiele als Download anbieten.

Im Rahmen der Ankündigung veröffentlicht Funcom einen neuen Gameplay-Trailer, der weitere Einblicke in das Survival-Gameplay von Conan Exiles gewährt. Das Video stellt die verschiedenen Gameplay-Aspekte vor: überleben, bauen und mächtige Kämpfe - die gezeigten Spielszenen stammen aus der PC-Version. "Das ist das erste Video von Conan Exiles, das wir in den vergangenen sechs Monaten veröffentlicht haben. Es zeigt das Ergebnis der harten Arbeit der Entwickler, die seitdem an Grafik und Gameplay geschraubt haben", teilt Funcom mit. Game Director Joel Bylos ergänzt, dass euch in Conan Exiles eine erbarmungslose Spielwelt erwartet.

Bereits zur Ankündigung teilte Funcom mit: "Ob sie Tiere jagen, Monster und andere Spielercharaktere bekämpfen oder ganze Siedlungen errichten - Spieler sollen das Gefühl haben, in der härtesten aller Fantasy-Welten wirklich ums Überleben zu kämpfen." Conan Exiles setzt klar auf den Mehrspielermodus auf öffentlichen oder privaten Servern, lässt sich nach Angaben der Entwickler aber auch einzeln spielen. Weitere Informationen dürften in den kommenden Wochen folgen. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Conan Exiles im Auge. Übrigens: Erst neulich wurden 360-Grad-Screenshots aus Conan Exiles veröffentlicht - schaut rein!