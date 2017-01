Conan Exiles: ​Funcom stellt Bausystem und Crafting in neuem Video vor

Von Funcom gibt's heute ein neues Entwickler-Video zu Conan Exiles. In dem knapp vier Minuten langen Clip gewähren die Macher des Survival-MMOs einen Einblick in den Bau von Gebäuden, das Handwerkssystem und die zahlreichen Möglichkeiten, feindliche Siedlungen eben auch dem Erdboden gleichzumachen. Demonstriert werden diese Systeme anhand von mehreren Ingame-Beispielen. Die Infografik in der Galerie zählt die verschiedenen Optionen nochmals detailliert auf.

Damit seid ihr zumindest auf diesen laut Joel Bylos, Creative Director bei Funcom, ausnehmend "wichtigen" Gameplay-Aspekt bestens vorbereitet, wenn Conan Exiles am 31. Januar in die Early-Access-Testphase startet. Bei Steam ist Conan Exiles zwar schon gelistet. Ein Preis wird dort aber noch nicht genannt. Später im Frühjahr wird Conan Exiles dann auch für die Xbox One via Game Preview erscheinen. Eine PS4-Fassung ist laut Funcom ebenfalls möglich, aber zumindest noch nicht angekündigt. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Conan Exiles.

