Conan Exiles: Neue Features und Inhalte erst nachdem ein neuer Hosting-Partner gefunden ist

Conan Exiles ist vor wenigen Tagen in die Early-Access-Phase bei Steam gestartet und schoss umgehend nach Release auf Platz 1 der Charts. Die unabhängige Webseite SteamSpy berichtet von angeblich knapp 250.000 verkauften Exemplaren. Mit diesem gewaltigen Erfolg hat Hersteller Funcom ganz offensichtlich selbst nicht gerechnet. Conan Exiles litt zum Launch und leidet nach wie vor unter massiven Serverproblemen. Verbindungsabbrüche und der berüchtigte Rubberband-Effekt sind derzeit beinahe ebenso oft anzutreffen wie nackte Haut und brutale Gewalt.

Als Konsequenz hieraus hat sich Funcom von seinem für die Online-Infrastruktur hinter Conan Exiles zuständigen Hosting-Partner getrennt. Dieser sei nicht in der Lage, "Qualitätslevel und Service anzubieten, den wir benötigen". Die Suche nach einem neuen Partner könnte sich noch einige Tage hinziehen, heißt es. Erst nachdem diese technischen Probleme aus der Welt geschafft sind, will sich Funcom spielerischen Verbesserungen und der Ergänzung von weiteren Inhalten widmen. Ein zukünftiges Update soll beispielsweise die Möglichkeit eröffnen, gegnerische Spieler auf einem Altar zu opfern - für einen "gewaltigen XP-Boost" beim eigenen Spielcharakter. Was wir von Funcoms Survival-Spiel im aktuellen Zustand halten, erfahrt ihr in unserem Let's Play zu Conan Exiles.

Quelle: Funcom via PCGamer