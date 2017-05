Die große Umfrage zum Thema Live-Sportdaten

Die Welt des Sports ist einfach riesig. Egal ob Football, Baseball, Tennis, Golf, Fußball, Eishockey oder Wrestling - für Fans all dieser Sportarten mit Events in aller Welt ist es gar nicht einfach, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Wie oft spielt der jeweilige Lieblingsclub ausgerechnet dann, wenn man einen wichtigen Termin hat, in der Schule sitzt oder arbeiten muss? Die Lösung ist einfach: Dank Livescores, die es mittlerweile auf vielen Plattformen gibt, ist man immer up to date, was Sportergebnisse und Statistiken angeht.

Wir wollen von euch wissen, ob ihr mit dem Thema Livescores schon zutun hattet oder diese vielleicht schon regelmäßig nutzt. Und natürlich, ob wir mit eurem aktuellen Anbieter auf diesem Gebiet zufrieden seid. Wir würden uns in jedem Fall sehr freuen, wenn ihr bei unserer aktuellen Umfrage zu diesem spannenden Thema mitmachen würdest. Die Beantwortung der Fragen dauert auch nur eine Minute! Versprochen!



Falls die Einbindung nicht optimal funktioniert, geht es hier direkt zur Umfrage auf Survey-Monkey:

https://www.surveymonkey.de/r/6DFKZHL

Vielen Dank fürs Mitmachen!