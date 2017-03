Computec Media: Social Media Expert (m/w) mit Erfahrung im Community Management gesucht

Die Computec Media GmbH, führendes Medienunternehmen für Publikationen im Bereich PC- und Videospiele sowie Electronic Entertainment (www.pcgames.de, www.buffed.de, www.pcgameshardware.de u.a.), sucht zur Verstärkung ihrer Teams zum frühestmöglichen Termin eine/n

Social Media Expert - Community Management (w/m)

Betreuung der Social-Media-Aktivitäten portalübergreifend, insbesondere für pcgames.de

Wettbewerbsbeobachtung und Identifikation von Best Practices

Aufbau einer zentralen Kompetenz für Social Media als Ansprechpartner für die Redaktionen

Ausbau der Fanpage-Fans und deren Aktivität durch aktives Community Management, Engagement Aktionen über Apps und gezielte Kampagnen

Konzeption und Projekt Management bei der Umsetzung von Mechanismen zur Traffic Nutzung/ Monetarisierung der Reichweite in Social Media

Screening, Bewertung, Einführung und Betreuung von relevanten Tools

Sehr gute Kenntnisse der relevanten Social Media Networks und ihrer Funktionen, insbesondere Facebook

Erfahrung im Community Management

Zielgruppenverständnis und Gespür für die richtige Zielgruppenansprache

Idealerweise Erfahrung im Online-/Social Media-Marketing

Sehr gute Kenntnisse alter und neuer PC-Spiele (Konsolenspiele zusätzlich sind wünschenswert)

Analytisches Denken

Eigeninitiative und eigenständiges Arbeiten

Freude am Lernen und selbständiger Weiterbildung

Teamfähigkeit, sehr gute kommunikative Fähigkeiten

Grundlegende Photoshop (Elements)-Kenntnisse

Solide Englisch-Kenntnisse

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin sowie Lebenslauf, Kopien der relevanten Zeugnisse sowie ggf. Referenzen, die Sie bitte per E-Mail an claudia.hommel@computec.de sendet oder per Post an folgende Adresse:

COMPUTEC MEDIA GMBH

Claudia Hommel

DR.-MACK-STRASSE 83

90762 FÜRTH