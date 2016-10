Comic Con: Die kreativsten Cosplays von der New Yorker Messe

Vom 6. bis zum 9. Oktober 2016 hat wieder die Comic Con in New York stattgefunden, und wie bei jeder Veranstaltung der weltweit größten Comicmesse, fanden sich auch diesmal neben zahlreichen Ausstellern aus Medienfeldern wie Film, Fernsehen und Comics sowie Themenbereichen wie Science-Fiction, Horror und Fantasy auch wieder etliche ambitionierte Messebesucher ein, die ihre aufwendig gestalteten Kostüme zur Schau stellten. Die Seiten Cosplay in America und Kotaku haben eine Sammlung der kreativsten Beispiele der Cosplayer zusammengestellt - darunter finden sich zahlreiche bekannte, mit Liebe und Hingabe nachgestellte Figuren aus der Popkultur. Cosplayerin Rebecca Lindsay etwa fiel durch ihre Darstellung der aus dem X-Men-Kosmos bekannten Mystique auf:



Weitere Cosplayer zeigten sich als Marty McFly aus Zurück in die Zukunft in der Rolle von "Darth Vader", Dva aus Overwatch, Hulkbuster aus Marvel's The Avengers 2, Pinguin aus Tim Burtons Batman-Verfilmung oder, äußerst beeindruckend, im Gewand des alternden Luke Skywalker aus Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht. Batman und Wonder Woman aus der zuletzt im Sommer erschienenen Verfilmung Batman v. Superman: Dawn of Justice waren ebenfalls mit von der Partie, während ein kleiner Aquaman seine Mitmenschen dahin schmelzen ließ.



Zahlreiche weitere kreative Cosplays von der New Yorker Comic Con könnt ihr im Artikel von Kotaku oder auf der Facebookseite Cosplay in America bestaunen. Für weitere Informationen rund um die Messe besucht ihr einfach unsere verlinkte Themenseite.

via Kotaku, Cosplay in America