Code Vein: Neues Vampir-Action-RPG von Bandai Namco - die ersten Bilder

Publisher Bandai Namco hat heute mit Code Vein ein neues Action-Rollenspiel angekündigt, das im Jahr 2018 erscheinen wird. Bereits vor einer Woche wurde ein erster Teaser-Trailer mit dem Titel "Prepare To Dine" zum Projekt veröffentlicht. Für welche Plattformen Code Vein erscheinen wird, gab Bandai Namco bislang noch nicht bekannt. Den Teaser könnt ihr euch unterhalb der Meldung erneut ansehen. Erste Screenshots aus dem kommenden Action-Rollenspiel findet Ihr in unserer Bildergalerie:





In Code Vein übernimmt der Spieler die Rolle eines Wiedergängers. In der Stadt Vein erhält dieser den Auftrag in der verrückt gewordenen Welt nach Erinnerungen zu suchen, um einen Ausweg zu finden. Dabei trifft der Spieler auf unterschiedliche Monster und Boss-Gegner, die im Kampf bezwungen werden müssen. Als Wiedergänger kann der Protagonist dem Gegner Blut entziehen, was seine Fähigkeiten stärkt. Unter anderem besteht auch die Möglichkeit eine neue Gestalt anzunehmen, die weitere Kräfte freisetzt. Durch die Nutzung verschiedener Waffen in Kombination mit den eigenen Fähigkeiten sollen jede Menge strategische Möglichkeiten im Kampf zur Wahl stehen. Weitere Meldungen und Videos zu Bandai Namco findet Ihr auf unserer Themenseite.