Code Vein: Erster Trailer zum Vampir-Rollenspiel

Von Bandai Namco erreicht uns heute der offizielle Ankündigungstrailer zu Code Vein, untertitelt mit "Blutdurst". Enthüllt wurde das Action-Rollenspiel bereits vor knapp zwei Wochen. Erscheinen soll Code Vein irgendwann im kommenden Jahr 2018. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Der Release ist auf "den gängigsten Konsolen" geplant. Definitiv damit gemeint sein dürften PS4 (Pro) und Xbox One (Project Scorpio), vielleicht auch Nintendo Switch. Eine PC-Fassung wird es demnach wohl nicht geben.

Code Vein spielt in einer postapokalyptischen Welt. Eine katastrophale "geologische Anomalie" hat die Welt in Schutt und Asche gelegt. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Wiedergängers, also eines Blut saugenden Vampirs. Sein Auftrag besteht darin, gemeinsam mit einem Geführten, verlorene Erinnerungen zu entdecken und einen Ausweg aus dieser neuen, verrückt gewordenen Welt zu finden. Die Gegner nennen sich "die Verlorenen". Kämpfe werden mit einer Velzahl von Nah- und Fernwaffen ausgetragen.