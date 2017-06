Code Vein: ​PC-Version offiziell bestätigt

Bandai Namco will im kommenden Jahr 2018 ein Action-Rollenspiel namens Code Vein veröffentlichen. Mit dem ersten Trailer gab es zwar keine genaueren Informationen zum Veröffentlichungsdatum, dafür jedoch Informationen zu den Plattformen, auf denen Code Vein laufen soll. Die Veröffentlichung sei demnach für die "gängigsten" Plattformen, also PS4, Xbox One und möglicherweise Nintendo Switch geplant. Auf eine PC-Fassung deutete nichts hin. Nun legte Bandai Namco aber nach und versprach auch eine PC-Version des düsteren Action-Rollenspiels.

Code Vein spielt in einer Welt, die durch eine mysteriöse Kraft vernichtet wurde. In der Rolle eines Vampirs muss der Spieler mithilfe eines Gefährten verlorene Erinnerungen wieder entdecken, um so einen Ausweg aus der zerstörten Welt zu finden. Die Kämpfe tragt ihr mit Nah- und Fernkampfwaffen aus, um euch so gegen die Gegnerfraktion zur Wehr zu setzen. Diese besteht vor allem aus willenlosen Zombies, die den Namen "die Verlorenen" tragen.

Quelle: Bluesnews