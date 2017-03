Wer im Rundenstrategiespiel Civilization 6 nicht genug davon bekommen kann, neue Zivilisationen auszuprobieren und mit diesen und ihren Besonderheiten die Welt zu erobern, der darf sich freuen. Denn das Entwicklerstudio Firaxis kündigte Persien als kommenden DLC an.

Angeführt wird das Reich von Kyros II. von Persien, besser bekannt als Kyros der Große. Die Invasion gegen seinen medischen Großvater Astyages, die Eroberung der Länder der Lyder, Elamiter und Babylonier, Syriens, Judäas und Peräas und seine eigene Ernennung zum "König der vier Ecken der Welt" machten ihn berühmt.

Spielt ihr Persien, dann könnt ihr die Krummsäbelkämpfer als Persiens Eliteeinheit nutzen, welche dem Schutz von Herrscher und Staat dient. Als einzigartiges Bauwerk errichtet ihr die Pairidaeza, welche eine geschlossene Sammlung erlesener Laubgewächse ist. Diese "Persischen Gärten" finden sich immer wieder in der persischen Literatur und Kultur und dienten der Entspannung.

Persien soll schon bald für Civilization 6 zur Verfügung stehen. Außerdem arbeitet Firaxis an einem größeren Update für das Strategiespiel, das Änderungen der Balance und im Multiplayer sowie Fehlerbehebungen mit sich bringt und eine weitere Zivilisation befindet sich ebenfalls in den Startlöchern. Zu dieser soll es in Kürze weitere Informationen geben.

Quelle: Steam