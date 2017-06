Cities: Skylines - PS4-Version des Aufbau-Hits angekündigt

Paradox Interactive hat heute überraschend eine PS4-Version von Cities: Skylines angekündigt. Bereits am 15. August 2017 soll der Aufbauhit für Sonys Konsole erscheinen. Entwickelt wurde die Portierung von Tantalus Media, die die Steuerung für den Controller überarbeitet und ein angepasstes Interface entwickelt haben. Die Überraschung fiel um so größer aus, da die Macher noch im Mai auf Nachfrage erklärt hatten, dass derzeit keine PS4-Version geplant sei. "Wir konzentrieren uns derzeit auf die Xbox One Edition", hieß es damals.

Nun also doch. Neben dem Hauptspiel wird die Playstation-4-Edition auch die Erweiterung After Dark enthalten. Ob und in welchem Rahmen in Zukunft auch die anderen Add-ons Snowfall, Natural Disasters und Mass Transit für PS4-Spieler zugänglich gemacht werden, ist bisher nicht bekannt. Nachfolgend seht ihr einen neuen Trailer zur Playstation-4-Edition. Die PS4-Version von Cities: Skylines kommt am 15. August 2017 zum Preis von 39,99 Euro in den Handel.