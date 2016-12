Cities: Skylines - ​Natural Disasters angespielt - mit Katastrophen-Video

Mit Natural Disasters haben die Entwickler von Colossal Order den dritten kostenpflichtigen Erweiterungs-DLC für Cities: Skylines veröffentlicht. Wir der Titel unschwer erkennen lässt, dreht sich diesmal alles um Naturkatastrophen. In Städtebausimulationen wie Sim City gehörte es seit jeher zum Feature-Umfang, dass man seine prachtvoll errichtete Stadt von verschiedensten Desastern verwüsten lassen kann. Das finnische Team hat sich hierbei zunächst auf natürliche Tragödien konzentriert. Abgefahrene Ereignisse wie zerstörerische Aliens gibt es nicht.

Das macht aber nichts, denn auch Tornados, Metoriteneinschläge und Tsunamis können gewaltigen Schaden anrichten. Insgesamt stehen neun verschiedene Arten von Notfällen zur Auswahl. Wie den Tag/Nacht-Zyklus und das dynamische Wetter können auch die Katastrophen automatisch und zufällig ablaufen. Dazu gibt es einen Regler, über den ihr die Häufigkeit eines Desasters bestimmt. Wer sich aber nicht ständig an seinen Aufbaubemühungen gehindert sehen will, kann die Unglücke aber auch abschalten. Über ein Menü im Spiel lassen sich alle Katastrophen dennoch jederzeit manuell herbei führen.

Die Erweiterung besteht jedoch nicht nur aus Zerstörung und Untergang. Passend zum Szenario beinhaltet der DLC an ganze Reihe von neuen Gebäuden, die sich alle um den Katastrophenschutz drehen. So errichtet ihr eine Katastrophenschutzeinheit, die im Ernstfall ausrückt, Überlebende rettet und Schutt beseitigt. Mit Anlagen wie einem Wetterradar, Tsunami-Warnbojen und Erbebensensor erhöht ihr die Vorwarnzeit vor einer Katastrophe. Zusätzliche Zeit hilft euch dann die Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Über Antennen sorgt ihr für Funkabdeckung, die die Bürger warnt. Diese können sich dann in die von euch errichteten Schutzbunker zurück ziehen.

Das alles fügt sich wunderbar in die bestehende Stadtsimulation ein und sorgt entweder zufällig, oder wenn gewünscht, für zusätzliche Herausforderung. Schließlich muss man dafür sorgen, dass nicht die komplette Stadt zusammen bricht. Außerdem wollen zerstörte Gebiete wieder aufgebaut werden. Am Ende dieser Meldung haben wir ein Video für euch bereitgestellt, in dem ihr einige der Katastrophen bei ihrem zerstörerischen Werk sehen könnt. Als digitaler Download ist Natural Disasters seit dem 29. November 2016 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Am 9. Dezember erscheint die Erweiterung von Cities: Skylines außerdem als Box-Release im Einzelhandel.