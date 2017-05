Erscheint Cities: Skylines auch für PS4? In der näheren Zukunft scheint wohl nicht mit einer Version der Städtebausimulation für die aktuelle Sony-Konsole zu rechnen zu sein. Das geht aus einer aktuellen Frage-Antwort-Runde mit den Entwicklern von Colossal Order auf Reddit hervor. Auf die Frage, ob Cities: Skylines in absehbarer Zukunft auch für die PlayStation 4 erscheine, antwortet die Product-Managerin Sandra Neudinger: "Das wäre großartig - ich besitze selbst eine PS4. Allerdings konzentrieren wir uns derzeit auf die Xbox One Edition".

Die für Xbox One erschienene Version von Cities: Skylines kam am 21. April auf den Markt. Auch wenn eine PS4-Version offenbar so schnell nicht erscheint, so dürfte die Umsetzung nicht gänzlich vom Tisch sein. Wenige Tage nach dem Release der Städtebausimulation für Xbox One keimte unter PS4-Spielern etwas Hoffnung auf. Die in Brasilien für Alterseinstufungen zuständige Behörde listete Cities: Skylines auch für Sonys Heimkonsole. Möglich, dass es sich dabei um einen Fehler handelte.

Der Xbox-Fassung von Cities: Skylines liegt zusätzlich die erste Erweiterung "After Dark" kostenlos bei. Für die Portierungsarbeiten erhielt Colossal Order Unterstützung von Tantalus Media. Das eher unbekannte Studio passte Cities: Skylines für Xbox One unter anderem für eine Controller-Steuerung an. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Cities: Skylines. PC-Spieler erhalten heute übrigens das Mass Transit-Addon, das neue Transportmöglichkeiten für die Stadt bereithält.

Quelle: Reddit