Champions of Anteria: ​Gratis-DLC "Die Alchemistin" erschienen, "Der Bestienmeister" nächste Woche

Ubisoft hat heute zwei DLCs für Champions of Anteria angekündigt. Die Alchemistin Weissle steht bereits jetzt zum kostenlosen Download bei Steam und Co. bereit. Dank ihrer speziellen Ressource "Reagenz" ist Weissle Herrin über Wasser, Feuer und Blitz. Ebenfalls Bestandteil des Zusatzinhaltes ist das neue Gebäude "Affinitätsgießerei". Einmal errichtet, gewährt es Zugriff auf fünf Hybrid-Trankrezepte. Freigeschaltet wird Weissle durch Eroberung eines bestimmten Gebietes der Weltkarte.

Am 25. Oktober erscheint dann mit "Der Bestienmeister" der nächste DLC für Champions of Anteria. Enthalten ist ein weiterer Champion. Tarn, so sein Name, kann mit seiner speziellen Ressource "Wut" Metall und Natur beherrschen. Über weitere Inhalte ist noch nichts bekannt. Champions of Anteria (früher: Die Siedler: Königreiche von Anteria) ist seit einigen Wochen erhältlich. Wirklich überzeugen konnte uns Blue Bytes Ausflug ins Action-Rollenspiel-Genre allerdings nicht, wie ihr in unserem Test zu Champions of Anteria nachlesen könnt. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann die zwischenzeitlich veröffentlichte Demoversion ausprobieren.

Quelle: Ubisoft PM