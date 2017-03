Cebit 2017: kleiner schlauer Roboter Pepper als Hingucker

Auf der in Hannover vom 20. bis 24. März stattfindenden Cebit gibt es in diesem Jahr viele Trends und Themen rund um Computertechnik und mehr. Zielgruppe sind vor allem Firmen, aber auch für Privatleute gibt es viele interessante Dinge zu sehen. Das Thema künstliche Intelligenz wird immer wichtiger, und eng damit zusammen hängt auch ein Trend, der vor allem in Japan vorangetrieben wird: Roboter als Hilfsmittel im Alltag. Einer der Hingucker auf der Messe ist der 120 Zentimeter hohe Roboter Pepper. Das Licht dieser Welt erblickte er offiziell im Juni 2014, und er wurde natürlich seitdem auch weiterentwickelt. Mit seinem Erscheinungsbild erweckt er einen positiven Eindruck, der nicht von technischer Kälte geprägt wird. Pepper erkennt Gesten von Menschen und kann Fragen beantworten, die man ihm stellt. Er kann auch bei kleineren Tätigkeiten behilflich sein. Sein Einsatzgebiet ist vor allem eine Art erweiterter Wegweiser. Er kann beispielsweise in Hotels eingesetzt werden, um beim Empfang von Gästen zu helfen. Oder in einem Kaufhaus oder bei einer Messe, um Bei der Orientierung zu helfen, auch wenn es um die Produktpalette geht.

Die technischen Daten von Pepper aus dem Produkt-Datenblatt der ICS Group. Quelle: ICS Group In Deutschland arbeitet das IT-Unternehmen ICS mit Peppers japanischem Hersteller SoftBanks zusammen, was den Vertrieb und das Spezialisieren auf seine Einsatzgebiete angeht. Doch hinter Robotern wie Pepper steckt viel mehr als simple Komfortdienste: angesichts der Tatsache, dass in Wohlstandsgesellschaften die Lebenserwartung immer weiter steigt, ohne dass passendes Personal als Nachwuchs nachrückt, dient ein solcher Roboter auch als Unterstützung für die Alten- und Krankenpflege. Selbst ein vergleichsweise kleiner Roboter wie Pepper kann durchaus einige kleinere Arbeiten übernehmen, und sei es nur als eine Art Spielkamerad für Bewohner, der jederzeit ein offenes Ohr hat. Doch auch im nicht direkt sichtbaren Bereich dürften in Zukunft mehr Roboter unterwegs sein: die Industrie arbeitet fieberhaft an selbstfahrenden Autos und der dafür nötigen künstlichen Intelligenz. Bei näherem Hinsehen ist ein selbstfahrendes Auto schließlich im Grunde genommen auch nur ein großer Roboter, in dessen Inneren Passagiere Platz nehmen können, um zu einem Ziel zu gelangen.