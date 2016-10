Cattle and Crops: LWS-Konkurrent aus Bremen erfolgreich bei Kickstarter

Auf dem Markt ist offenbar noch Platz für eine weitere Bauernhof-Simulation. Dieser Meinung scheinen zumindest die schon jetzt über 2.300 Backer zu sein, die Cattle and Crops finanziell bei Kickstarter unterstützen. Das vom in Bremen ansässigen Studio Masterbrain Bytes GmbH produzierte Spiel hat die (Mindest-) Zielsumme von 75.000 Euro damit bereits erreicht. Die Crowdfunding-Kampagne für Cattle and Crops läuft bis zum 31. Oktober. Zumindest einige der bis hinauf zu 350.000 Euro gesteckten Stretchgoals könnten also durchaus noch erreicht werden.

Masterbrain Bytes hat mit den Arbeiten an Cattle and Crops bereits vor etwa drei Jahren begonnen. Der neue Konkurrent zu Platzhirsch Landwirtschafts-Simulator 2017 und dem vor wenigen Wochen erst angekündigten Pure Farming 17 befindet sich also schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Der finale Release ist für November des kommenden Jahres geplant. Diesem vorgeschaltet sind zwei Early-Access-Testphasen für den Singleplayer- (März 2017) und Multiplayer-Modus (Juli 2017). In der Mache ist Cattle and Crops derzeit nur für den PC. Zumindest eine PS4-Version ist aber denkbar.

Quelle: Kickstarter