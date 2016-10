Castlevania: ​Unreal-Remake des NES-Klassikers jetzt zum Download

Der Modder Dejawolf arbeitet bereits seit etwa einem Jahr an einer Neuauflage des NES-Klassikers Castlevania. Als technischen Unterbau verwendet er die moderne Unreal Engine 4 von Epic Games. Den ersten Level hat Dejawolf fertig - und zum, natürlich kostenlosen, Download (knapp 500 Megabyte) bereitgestellt. Ein Gameplay-Video findet ihr unterhalb. Level #2 befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Insgesamt bot das originale Castlevania einen Umfang von sechs Levels, mit jeweils drei Stages.

Ob Dejawollfs Unreal-Remake von Castlevania irgendwann den kompletten Umfang bieten wird, bleibt abzuwarten. Seinen Bemühungen einen Riegel vorschieben könnte wohl zweifelsfrei Rechteinhaber Konami. Bislang letzter, offizieller Teil der Reihe ist Castlevania: Lords of Shadow 2, entwickelt allerdings nicht von Konami selbst, sondern von MercurySteam (Raiders of the Broken Planet). Über eine mögliche Fortsetzung, Reboots, Remaster oder Remakes ist nichts bekannt.

Quelle + Download: Itch.io