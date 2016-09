Im Oktober 2010 hat das kleine spanische Entwicklerstudio Mercury Steam einen Reboot der weltweit bekannten Castlevania-Reihe auf den Markt gebracht. Publisher Konami zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden und wollte mehr Spiele vom Team um Produzent Dave Cox. In den folgenden Jahren wurde die Lords of Shadow-Reihe fortgesetzt sowie ein 2D-Spiel mit dem Namen Mirror of Fate veröffentlicht. Allerdings wurde Castlevania: Lords of Shadow 2 nicht so erfolgreich wie sein Vorgänger, weshalb Konami die Zusammenarbeit mit Mercury Steam beendete. In einem Interview mit Eurogamer sprachen Produzent Dave Cox sowie Mitgründer Enric Alvarez nun über die Zeit unter Publisher Konami.

So verraten die Entwickler, dass sich Konami in vielen Bereichen nicht in die Entwicklung von Lords of Shadow eingemischt hat. Durch die Verbindung von Hideo Kojima mit dem Projekt waren auch japanische Fans vorerst beruhigt und machten sich keine Sorgen, dass sich ein westliches Entwicklerstudio mit Castlevania beschäftigt. Bei Lords of Shadow 2 sah die Sache jedoch anders aus. Konami machte dem Team mehr Druck - besonders weil der Nachfolger ein wichtiges Projekt für den Publisher war. Auf die Frage, ob Konami für den schwächeren Nachfolger verantwortlich war, antwortete Dave Cox: "Das war nicht der Fall, nein. Die Kritik, die wir für das Spiel von der Presse erhalten haben, lag ehrlich gesagt bei unseren Fehlern."

Nach der Entwicklung von Lords of Shadow hat das Entwicklerteam sogar Morddrohungen erhalten. Eines Tages wurde dem Team ein Brief zugestellt, den sie sofort der Polizei melden mussten, wie Enric Alvarez im Gespräch erzählt. Besonders viele langjährige Castlevania-Fans sollen das Studio MercurySteam von Beginn an gehasst haben, weshalb Alvarez das Feedback dieser Personen von Anfang an ignorierte. Zudem nennt Enric Alvarez einen persönlichen Grund, warum auch der erste Lords of Shadow-Ableger nicht die Wertungen erhalten hat, die es eigentlich verdiente: "Heute denke ich - und das ist meine persönliche Meinung - das wir in einem Shitstorm gefangen waren, als das Spiel veröffentlicht wurde."

Das vollständige Interview mit vielen weiteren Einblicken in die Zusammenarbeit zwischen MercurySteam und Konami findet Ihr im Interview-Artikel von Eurogamer. Aktuell arbeitet das Team von Dave Cox an einem neuen Multiplayer-Spiel mit dem Namen Raiders of the Broken Planet und einem 4 vs. 1-Spielmodus. Ende des Jahres wird es eine Beta für Xbox One und PlayStation 4 geben.

Quelle: Eurogamer