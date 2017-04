Carmen Sandiego: Netflix kündigt neue Serie an

Netflix kündigt eine neue animierte Serie mit dem Titel Carmen Sandiego an. Basieren wird diese auf der Videospielreihe von 1980. Zunächst wird nur eine Staffel auf Netflix zu sehen sein, diese wird über 20 Folgen mit einer Laufzeit von je 22 Minuten beinhalten und voraussichtlich 2019 erstmals exklusiv auf Netflix zu sehen sein. Fans können sich freuen - Netflix ist bekannt dafür, die Eigenproduktionen hochwertig zu produzieren. Dass das Streaming-Unternehmen nicht nur gute Realserien wie etwa House of Cards oder Better Call Saul produziert, hat Netflix zuletzt mit der animierten Serie Bojack Horseman unter Beweis gestellt.

Carmen Sandiego wird von der Sauspielerin Gina Roudrigez, bekannt aus der Netflix-Serie Jane the Virgin vertont. Finn Wolfhard, bekannt aus Stranger Things, wird dabei ihrem Freund und Verbündeten seine Stimme leihen. Duane Capizzi wird neben Cj Kettler als Autor und Showrunner agieren. Produziert wird die Serie von Caroline Fraser.

Carmen Sandiego wurde vor allem durch die Trickserien von 1991-1998 Wo steckt Carmen Sandiego? und Where in Time Is Carmen Sandiego? in Deutschland bekannt. Das Franchise umfasste außerdem Videospiele und Comics. Das letzte Videospiel der Meisterdiebin erschien zum 30. Jubiläum: Carmen Sandiego Returns kam im Jahre 2015 auf den Markt.

Quelle: gamestar.de