Publisher Capcom hat heute die Unternehmens-Strategie für das kommende Finanzjahr (endet am 31.03.18) bekannt gegeben und dabei einige interessante Details verraten. Demnach wird Capcom in diesem Jahr zwei große Spiele veröffentlichen. Dabei handelt es sich um Marvel Vs. Capcom: Infinite sowie um ein weiteres, noch unbekanntes Projekt. Weitere Informationen dazu wurden jedoch nicht geteilt. Darüber hinaus möchte der Publisher ältere Titel auf aktuellen Plattformen erneut veröffentlichen. Allgemein liegt der Fokus von Capcom in Zukunft auf Multiplattform-Entwicklung. Neben PC, PlayStation 4 und Xbox One, soll auch die neue Nintendo Switch dazu gehören.

Bis Ende März 2018 möchte Capcom insgesamt zwei Millionen Exemplare von Marvel Vs. Capcom: Infinite an den Mann bringen. Zudem erwartet der Publisher den Verkauf von weiteren zwei Millionen Einheiten von Resident Evil 7. Möglicherweise enthüllt Capcom im Rahmen der kommenden E3 2017 das bisher unangekündigte Projekt. Weitere Meldungen und Videos zum Publisher Capcom findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers