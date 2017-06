Bully 2 von Rockstar: Artworks und Concept-Arts im Netz - echt oder fake?

Der Twitter-Account "Bully 2 Info" heizt die Spekulationen um einen Nachfolger des im Jahr 2006 erschienenen Schulhof-Abenteuers von Rockstar Games an. Denn über den Kanal wurden jüngst angebliche Artworks und Bilder zu einem vermeintlichen Bully 2 veröffentlicht. Auf dem Bildmaterial sollen neben diversen Schauplätzen auch die Charaktere aus dem Spiel zu sehen sein. Auf einem der Bilder wollen Nutzer von gtaforums.com Jimmy Hopkins, den Protagonisten aus dem ersten Teil, ausfindig gemacht haben.

Das veröffentlichte Concept-Art sei "definitiv alt", wie ein Nutzer im Forum vermutet. Der Leaker wiederum könne bestätigen, dass das Bildmaterial noch vor dem Release von GTA 5 entstanden sei. Somit wären die Bilder frühestens 2013 entworfen worden. Die Bilder haben wir nachfolgend eingebunden. Allerdings sind die Konzeptzeichnungen mit einem dicken Wasserzeichen versehen. Daher wäre es durchaus denkbar, dass der Leaker mit dem angeblichen Bildmaterial zu Bully 2 nur für seine Twitter-Accounts werben will - und es sich bei den Artworks um Fakes handelt.

Zuletzt schürte ein Eintrag zu Bully 2: Kevin's Back Jack in der Spiele-Datenbank von Game Informer Hoffnung auf eine Fortsetzung von Bully (auch bekannt als Canis Canem Edit). Gleichzeitig stiftete der Eintrag aber auch jede Menge Verwirrung, wie ihr in einer separaten Meldung zu Bully 2 nachlesen könnt. Ob sich die Gerüchte bestätigen, bleibt abzuwarten. Bestätigt wurde Bully 2 bislang weder von Rockstar Games noch von Take-Two. Derzeit arbeitet Rockstar Games unter anderem an Red Dead Redemption 2.