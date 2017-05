03:55

Call of Duty: WW2 - Entwicklervideo erläutert die Vision hinter dem neuen CoD

Call of Duty: WW2 - Entwicklervideo erläutert die Vision hinter dem neuen CoD

04.05.2017 um 10:50 Uhr Activision und Sledgehammer erläutern in einem neuen Entwicklervideo, welche Vision hinter Call of Duty WW2 steckt. Bei Sledgehammer Games soll alles mit Authentizität beginnen. Im Video wird erklärt, was Call of Duty: WWII den Entwicklern bedeutet, die bereits seit zwei Jahren an dem Titel arbeiten - Themen sind unter anderem die künstlerische Richtung, das Audio-Design und die Story. Call of Duty: WWII erscheint am 3. November 2017. Vorbesteller erhalten Zugang zu einer Private Beta.

Mehr zu Call of Duty: WW2 findet ihr auf unserer Themenseite.