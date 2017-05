Nach dem PR-Debakel um Call of Duty: Infinite Warfare war klar: Ein Tapetenwechsel für den CoD-Ableger würde der Reihe richtig gut tun. Dass Activision und Sledgehammer Games ausgerechnet das wohl am häufigsten verwendete Setting im Genre auspacken würden, damit hätten wir im Vorfeld hingegen nicht unbedingt gerechnet. Doch die Entscheidung scheint gut anzukommen, darüber gaben die vielen "Likes" auf Youtube zum Ankündigungs-Trailer erste Hinweise. Wir wollten aber noch ein wenig tiefer in die Materie eintauchen und haben eine Umfrage zum Setting von Call of Duty: WW2 veranstaltet. Mehr als 1.600 unserer Leser und User haben teilgenommen und unsere Vermutung bestätigt: Mit der Wahl des Settings liegt Activision goldrichtig.

Dafür spricht, dass 87,5 Prozent der Befragten mit dem Zweiter-Weltkrieg-Setting zufrieden sind und mit rund 60 Prozent mehr als die Hälfte bereits jetzt Call of Duty: WW2 kaufen würde. Auffällig in der Umfrage war zudem, dass ebenso 87 Prozent der Teilnehmer mit dem Vorgänger, Call of Duty: Infinite Warfare, nicht zufrieden waren. Anscheinend wünschen sich Spieler lieber ein historisches Setting für ein CoD, das sagen zumindest fast 70 Prozent der Befragten.

Einmal der Zweite Weltkrieg und bitte möglichst akkurat!

Was die richtige Wahl von Activision noch unterstreicht: Von den von uns vorgeschlagenen historischen Settings ist der Zweite Weltkrieg mit rund 40 Prozent am beliebtesten, der Vietnamkrieg liegt mit knapp 30 Prozent an zweiter Stelle.Ob aber alle Spieler nach dem Release mit der Kampagne von Call of Duty: WW2 zufrieden sein werden, steht noch in den Sternen. So erwarten fast 80 Prozent der Befragten eher eine Kampagne, die historisch korrekt abläuft und auch auf die Gräueltaten und Kriegsverbrechen. Mit einemkurzweiligen Einzelspielermodus, der sich einige Freiheiten erlaubt und eine Heldengeschichte erzählt, rechnen lediglich knapp 20 Prozent. Da zudem die Singleplayer-Kampagne mit 40 Prozent in der Umfrage von allen Modi als der wichtigste erachtet wird, könnten einige Spieler unter Umständen am Ende unzufrieden mit dem nächsten Teil der Serie sein, fall der kommende Reihenabgleger mal wieder auf typisce CoD-Formel bei der Handlung setzt. Obendrein genießt Sledgehammer Games von den zuständigen CoD-Studios das geringste Vertrauen der Befragten, lediglich fünf Prozent sind der Meinung, dass die Kalifornier bislang die beste Arbeit abgeliefert haben. Wir sind gespannt, wie gut Call of Duty: WW2 schlussendlich zum Release am 3. November bei der Kundschaft ankommt.

Zum Schluss der Umfrage gab es noch eine weitere kleine Überraschung für uns. Dass viele der Befragten sich auch die Möglichkeit wünschen, den Zweiten Weltrieg aus der Perspektive anderer Nationen als der USA zu erleben, war für uns leicht nachvollziehbar. Jedoch hätten wir nicht unbedingt damit gerechnet, dass mehr als 75 Prozent der Teilnehmer sich eine deutsche Kampagne in einem Call of Duty wünschen - vor allem, wenn man die eher oberflächlichen Heldengeschichten der letzten Teile der Reihe denkt.

