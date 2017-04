Call of Duty: WW2: ​Acht Waffen wurden bereits gezeigt

Jeder Shooter braucht viele durchschlagskräftige Waffen, die ihr während der Einsätze nutzen könnt, um eure Feinde zu besiegen. So auch der Zweite-Weltkriegs-Shooter Call of Duty: WW2.

Mittlerweile wurden acht der Waffen gezeigt, die ihr finden werdet. Dazu gehören:

Tommy Gun

Die Thompson Maschinenpistole, auch Tommy Gun genannt, ist auf einigen Bildern zu sehen.

Kar98K

Der Karabiner 98K wurde im Trailer zum Spiel ganz kurz gezeigt.

Browning Automatic Rifle

Die Browning Automatic Rifle, M1918 BAR, ist im Trailer kurz zu sehen, als ein Soldat diese Waffe trägt.

Bazooka

Die Bazooka ist in einem Behind-the-Scenes-Video zu sehen.

Die Waffen M1 Garand, MG 42, M1903 Springfield und die Grease Gun wurden in Konzeptzeichnungen gezeigt.

Nicht alle der Waffen werden im Multiplayer-Modus des Shooters Call of Duty: WW2 zur Verfügung stehen, doch sie sollten alle in der Einzelspieler-Kampagne auftauchen.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle: PvPLive