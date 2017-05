Call of Duty: WW2: ​Rassismus wird nicht totgeschwiegen

Während des Zweiten Weltkriegs war Rassismus noch ein großes Thema. Die Armeen wurden für die damalige Zeit üblicherweise nach Hautfarben getrennt, wobei die Einheiten der schwarzen Soldaten meist als "Kanonenfutter" dienten.

In der Kampagne des Shooters werden Armeen von weißen Soldaten auf Truppen mit afro-amerikanischen Soldaten treffen. Dann bekommt ihr mit, wie rassistisch es damals offenbar zugegangen ist. Dies können nur irgendwelche Sprüche sein, die sich zu offenen Anfeindungen steigern. Allerdings verrieten die Entwickler des Actionspiels noch nicht, wie genau sie dies umsetzen und in die Story integrieren werden. Ihr werdet aber wohl nicht in die Rolle eines farbigen Soldaten schlüpfen.

Dafür dürft ihr eine Zeit lang den Part einer weiblichen Widerstandskämpferin übernehmen. Damit soll die Serie für Frauen etwas zugänglicher werden und zeigen, dass während des Zweiten Weltkriegs auch Frauen Ihren Dienst für das Vaterland geleistet haben - und das nicht nur als Sanitäterinnen.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: Twitch