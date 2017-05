Call of Duty: WW2 könnte das Thema in den Fokus der Gesellschaft rücken, sagt Historiker 

Videospiele wie Call of Duty oder auch Battlefield haben schon immer damit geworben, besonders realistisch zu sein. Und auch dieses Jahr rührt Sledgehammer Games die Werbetrommel und verspricht, ein möglich realistisches Bild des Zweiten Weltkriegs zu liefern. Um das zu erreichen, unterstützt der Historiker Martin Morgan das Studio bei der Entwicklung. Er hat zwei Bücher über den Zweiten Weltkrieg geschrieben, sowie tausende Veteranen interviewt. Morgan ist sich in einem besonders sicher: durch Call of Duty: WW2 könnte das Thema des Zweiten Weltkriegs interessant für viele Menschen werden, die sich vorher vielleicht nicht mit diesem schwierigen Konflikt befasst hätten.

"Es gibt viele Menschen die, wenn auch nicht selbstverschuldet, einfach keine Ahnung von dem Thema haben. Nun hat auf einmal ein großes Publikum einen Bezug dazu, der vorher nicht vorhanden war. Diese Leute hatten vielleicht keinen Großvater, der im zweiten Weltkrieg kämpfte - für sie gibt es keinen Kontext , nur das Wissen, welches sie in der Schule unterrichtet bekommen haben. Und die USA vernachlässigt die Verantwortung des Bildungssystems, das Thema richtig zu behandeln."

Darüber hinaus wies Morgan darauf hin, dass seine zwei geschriebenen Bücher kaum jemand gelesen habe, da sich der Fokus der Gesellschaft weg von Büchern, hin zu anderen Medien - wie eben Videospielen - bewege. Call of Duty sei eine große Chance, das Thema einer breiten Masse verständlich zu machen. Abzuwarten bleibt, ob Call of Duty tatsächlich so historisch genau sein wird wie Morgan es sich erhofft. Am 3. November wissen wir mehr, dann nämlich soll Call of Duty WW2 in den Handel kommen. Jüngst gab es auch Gerüchte über eine Nintendo Switch Version von Call of Duty: WW2.

