Call of Duty WW2: ​Termin zur Beta steht - Vorbesteller erhalten Key

Wenige Monate vor dem Release von Call of Duty: WW2 startet der Ego-Shooter in die Beta. Inzwischen steht ein Termin fest: Wie Sony im Rahmen seiner E3-Konferenz mitteilte, startet die Testphase am 25. August auf PS4. Dabei wurde die "Private Beta" bislang nur für die aktuelle Spielekonsole von Sony bestätigt. Vermutlich handelt es sich um eine zeitexklusive Beta. Wir rechnen damit, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch Spieler auf PC und Xbox One die Schlachtfelder der Beta aufmischen.

Details dazu sind bislang aber nicht bekannt. Auch ist aktuell noch unklar, welche Inhalte Spieler in der Beta von Call of Duty: WW2 ausprobieren dürfen. Wir tippen auf eine Auswahl an Mehrspieler-Maps und -Modi. Fest steht: Wer Call of Duty: WW2 vorbestellt, erhält einen Key für die Beta des Ego-Shooters - das gilt sowohl für die digitale als auch physische Version. Ob es künftig weitere Möglichkeiten zur Teilnahme an der Beta von COD: WW2 gibt, wird sich zeigen müssen.

Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Wir empfehlen euch, unsere Themenseite zu Call of Duty: WW2 im Auge zu behalten. Denn dort laufen aktuelle Meldungen zum kommenden Ego-Shooter mit Zweiter-Weltkrieg-Setting zusammen. Anlässlich der E3 2017 wurde außerdem der erste Multiplayer-Trailer zu Call of Duty: WW2 veröffentlicht. Das Video gewährt erste Einblicke in die Mehrspieler-Schlachten. Falls ihr das Video verpasst haben solltet - kein Problem: Wir haben es nachfolgend eingebunden. Für weitere Messe-News surft ihr auf zu unsere E3-Themenseite.