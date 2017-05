Call of Duty: WW2: ​Beim Sprinten kommt ihr aus der Puste

Vor allem die Multiplayer-Gefechte der Call-of-Duty-Reihe haben durch die Einführung des "Unlimited Sprint", der seit Call of Duty: Advanced Warfare Teil der Reihe ist, stark an Geschwindigkeit gewonnen.

Doch das wird sich mit dem kommenden neuen Teil Call of Duty: WW2 wieder ändern. Denn, wie Michael Condrey, Mitgründer des Entwicklerstudios Sledgehammer nun per Twitter bekannt gab, wird es dieses Feature nicht mehr geben. Stattdessen müsst ihr beim Sprinten immer wieder Atempausen einlegen, um wieder Luft holen und weiter rennen zu können.

Das sollte ein wenig mehr Realismus und auch Taktik ins Spiel bringen, was sich vor allem auf das Szenario der Landung in der Normandie interessant auswirken dürfte, wenn ihr von Deckung zu Deckung rennen müsst. Doch nicht alle Fans finden diese Änderung gut. Manche glauben, dass dies Campern zugute kommt, die ausgepowerten Spielern auflauern und sie so schnell ausschalten können.

Momentan sind allerdings noch einige Fragen offen, was diese Änderung angeht: Gilt sie sowohl für den Single-Player- als auch für den Multiplayer-Modus? Wird es vielleicht einen Perk geben, mit dem sich die Atempausen umgehen lassen?

Call of Duty: WW2 wird am 3. November für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.

Quelle: Twitter