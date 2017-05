Call of Duty: WW2: Hinweise deuten Nintendo Switch Version an

Offiziell angekündigt wurde Activisions neuer Shooter Call of Duty: WW2 nur für PC, die Playstation 4 und die Xbox One. Doch es könnte sein, dass auch Nintendos Switch in den Genuss des Titels kommt.

Denn das zu Activision gehörende Entwicklerstudio Beenox twitterte davon, Besuch vom kanadischen Militär erhalten zu haben, um Erfahrungen auszutauschen. Dies deutet eigentlich darauf hin, dass Beenox momentan an einem Projekt arbeitet, welches von einer Beratung des Militärs profitieren würde.

Daher liegt nun der Gedanke nahe, dass Beenox mit einer Umsetzung von Call of Duty: WW2 für die Switch beauftragt wurde und sich einige Tipps vom kanadischen Militär holte. Das Entwicklerstudio hat bereits Erfahrungen mit der Umsetzung von CoD-Spielen gesammelt. So entwickelte das Team Call of Duty: Modern Warfare Remastered für Windows, Playstation 4 und Xbox One und portierte Call of Duty: Black Ops 3 für die Xbox 360 und die Playstation 3.

Es wäre allerdings auch denkbar, dass Beenox momentan an etwas anderem arbeitet. Beispielsweise ist auch eine Remaster-Version eines anderen CoD-Teils möglich. Momentan können wir nur spekulieren und hoffen, dass bald eine entsprechende Ankündigung folgt.

Quelle: Gamingbolt via PC Games Hardware