Call of Duty WW2: Shooter offiziell angekündigt - Details folgen in wenigen Tagen

Nun ist es offiziell: Activision und Sledgehammer haben ein neues Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe angekündigt. Dieses wird den Namen Call of Duty WWII tragen.

Wie Activision erklärt, ist der Shooter dieses Mal im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Damit bestätigen sich die Gerüchte und Spekulationen, welche seit einiger Zeit im Umlauf sind. Außerdem kehrt die Serie wieder zurück zu den Wurzeln. Viel mehr haben Entwickler und Publisher aber noch nicht verraten. Auch ein Releasetermin steht noch nicht fest.

Allerdings wurde für den 26. April um 19 Uhr ein Livestream angekündigt, in dessen Rahmen mehr über das Spiel verraten wird. Auf der neu gestarteten, offiziellen Website des Spiels zählt ein Timer zu diesem Datum herunter. Ebenfalls veröffentlicht wurde ein erstes Teaserbild. Dieses zeigt das Gesicht eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum genannten Termin findet ihr dann auch bei uns mehr Informationen zu Call of Duty: WWII.

Fans der Reihe, die sich gewünscht haben, dass Call of Duty wieder "back to the roots" - also zu den Ursprüngen - zurückkehrt, dürfen sich also freuen. Das Szenario Zweiter Weltkrieg ist eine spannende Entscheidung, da die letzten Teile der Serie vom Szenario her immer weiter in die Zukunft fortgeschritten sind. An welchem Kriegsschauplatz genau das Spiel angesiedelt sein wird und welche Schlachten behandelt werden, erfahren wir dann hoffentlich am 26. April. Eventuell wird dann auch ein erster Trailer gezeigt, der uns vielleicht einen Einblick in die Spielgrafik gibt. Die Spannung steigt wieder einmal, auch, wenn wir jetzt offiziell wissen, dass Call of Duty WWII kommt.

Quelle: Website von Call of Duty