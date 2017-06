Die WW2-Zombies der Call of Duty-Reihe wurden erstmals von Treyarch für Call of Duty: World at War entwickelt. Mit dem kommenden Teil des Shooters, Call of Duty: WW2, werden die Untoten wieder einmal zurückkehren - diesmal ist Entwickler Sledgehammer Games für die unsympathischen Zeitgenossen zuständig. Mit Horror kennen sich die Entwickler des US-amerikanischen Studios aus: bevor die Gründer Michael Condrey und Glen Schofield ihr eigenes Studio gründeten, entwickelten sie bei Visceral Games den Sci-Fi-Horror Dead Space.

Und wie Condrey in einem Interview mit dem Videospiel-Magazin Edge erklärte, soll der Zombie-Modus an Dead Space erinnern. Der Zombie-Modus soll dadurch eine "erschreckende Erfahrung" werden. Obendrein soll der Modus auf Tatsachen beruhen - freilich nur teilweise. "Einige Bestandteile sind sehr authentisch. Teile der Hintergrundgeschichte basieren auf wahren Begebenheiten", heißt es. Um eine möglichst authentische Erfahrung zu bieten, sei das Sledgehammer-Team sogar nach Europa gereist, um das Setting des Krieges besser verstehen zu können. Um das Spiel möglichst authentisch zu gestalten, stellte das Team sogar einen Historiker ein. Der neue Call of Duty-Teil erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 auf dem PC, der PS4, sowie der Xbox One.

